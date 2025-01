Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: primo test per Paris e Casse sulla Kandahar

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella primadelladi-Partenkirchen (Germania), valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Prende il via, quindi, l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Mondiali di Saalbach che scatteranno nel corso della prossima settimana e monopolizzeranno tutta l’attenzione del Circo Bianco.pista denominatal’allenamento prenderà il via alle ore 11.30 e darà moto agli specialisti della velocità di prendere confidenza con le linee del tracciato e la consistenza della neve. Nello scorso weekend in questa località della Baviera hanno gareggiato le donne e le alte temperature hanno reso tutto più complicato.