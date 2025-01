Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Guignard/Fabbri, Manni/Roethlisberger qualificati per la free dance

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DIARTISTICO DALLE 17.0013.47: E’ il momento della coppia israeliana composta da Elizabeth Tkachenko e Alexei Kiliakov, Lei è nata a Rockville, USA e risiede a Leesburg (USA), ha 18 anni ancora per un paio di settimane, lui è nato a Gaithersburg, Maryland (USA) e risiede a North Potomac negli USA. Sono allenati da Alexei Kiliakov, Elena Novak, Pierre Souquet-Basiege. Sono stati la prima coppia israeliana a vincere una medaglia (argento) in un Mondiale juniores, sono al debutto in un grande evento internazionale. La musica è un omaggio all’Italia. Svalutation di Adriano Celentano, Rumore di Raffaella Carrà, Amore No di Adriano Celentano. Il personal Best Score nella Rhythmè stato ottenuto all’ ISU JGP Armenian Cup 2023 con 68.