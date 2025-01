Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 46-37, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V nere sorrette da Shengelia a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:36 Poiché la prossima settimana si chiude la regular season di EuroCup, andiamo a ricordare la situazione delle due italiane. Da tempo Trento è già eliminata, mentre Venezia perdendo ad Ankara si è messa nei guai in maniera importante: ora deve battere il Lietkabelis martedì al Taliercio e, inoltre, sperare che il Valencia batta, mercoledì, Bourg-en-Bresse.19:33 Due i particolari statistici da rimarcare. Uno riguarda il 6/14 da tre del, che soprattutto a inizio secondo quarto dall’arco ah trovato soluzioni davvero di grande necessità, l’altro i 17 punti di unoin modalità dominante come nei tempi migliori.19:30 Finora chiave della partita, in buona sostanza, la grande capacità deldi non lasciare mai realmente lo spazio di avvicinamento alla