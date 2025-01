Agi.it - L'Italia esporta pattinatori, c'è una diaspora in cerca di gloria

Leggi su Agi.it

AGI - Intutti pazzi per il pattinaggio di figura: i primi a far scoppiare la passione erano stati quasi trent'anni fa Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, poi c'è stata l'epopea di Carolina Kostner, adesso una nuova generazione di campioni e campioncini: il movimento nazionale delle nobili lame è in crescita, un ottimo segnale in vista dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Diversi i poli, soprattutto in Lombardia, Bergamo e Milano. La crescita vertiginosa del settore ha però portato a una rapida saturazione dei posti nella Nazionale azzurra e questo sta causando una fuga diverso altre nazioni per poter partecipare agli Europei, ai Mondiali e addirittura alle Olimpiadi, il sogno di qualsiasi atleta. Nel movimento c'è chi dice che "vanno via perché non vogliono lottare per crearsi un posto in squadra nazionale", altri che "nelle coppie e nella danza è difficile trovare il o la partner".