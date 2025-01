Fanpage.it - L’insegnante che gestisce la sua classe come un ufficio: “I bambini vengono pagati in tempo libero”

Nelladella professoressa Robinson ogni studente deve timbrare il cartellino, mantenere in ordine la propria postazione e ottenere buoni voti per ricevere dei "permessi premio" per saltare ore di lezione o attività extra. Per la docente questo sistema aiuta i ragazzi ad essere più responsabili e ad avvicinarsi alle dinamiche lavorative, ma non tutti sono d'accordo: "Indottrinamento aziendale e zero validità pedagogica".