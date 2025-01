Lanazione.it - Libri ’I giochi dei grandi’ tra amore e tradimenti

E’ in uscita il nuovo romanzo della scrittrice, originaria di Montignoso, Sonia Cardini. Si intitola ’Idei(Nero Noir edizioni) e rappresenta un punto di svolta per l’autrice che, fin qui, aveva scritto romanzi con protagonista una donna libera e indipendente con al centro il sesso e il mondo dell’omosessualità, ambientati in una ’Milano da bere’ tra sentimenti, droga e soldi. Ma Sonia Cardini si è cimentata molto anche con l’horror, una sua passione, con una serie di racconti da brivido e il romanzo ’Smiley’. Stavolta, invece, si parla di una coppia etero, Emilia ed Enzo, die di fedeltà. Inoltre, l’altra novità riguarda l’ambientazione: sullo sfondo de ’Idei, infatti, non c’è Milano, non c’è l’America, ma la Toscana ed esattamente la zona di Livorno, d’estate, tra gli ingorghi stradali dei turisti e la voglia di tuffarsi nel mare alla ricerca di un po’ di relax.