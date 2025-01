Secoloditalia.it - L’ex giudice della Cpi: “La liberazione di Almasri è un errore dei giudici, avrei guardato il codice” (video)

“Sul favoreggiamento, mi domando perché non sia successo nulla anche ai tre magistraticorte d’appello”. Questa la domanda checorte penale internazionale Cuno Tarfusser ha rivolto ai presenti durante la trasmissione Piazzapulita, in seguito alladel capopolizia libica Osamasu cui pende un mandato di cattura per crimini contro l’umanità. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme al ministroGiustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre che il sottosegretario Mantovano hanno ricevuto un avviso di garanzia dopo l’espulsione dell’individuo dall’Italia, sebbene siano stati iitaliani ad esprimere il verdetto. Di questo si parla in trasmissione.“L’hanno liberato icorte d’appello – evidenziamagistrato riferendosi al rimpatrio di– secondo me sbagliando, perché la legge dice altro rispetto a quello che dicono loro”.