Thesocialpost.it - “Le truppe nordcoreane si stanno ritirando”. Ucraina, l’annuncio del NY Times

Leggi su Thesocialpost.it

Colpo di scena improvviso nel conflitto in corso in: stando a quanto riportato dalla stampa americana, infatti, i soldati nordcoreani che si erano uniti allerusse nel corso dei mesi precedenti, per aiutare in battaglia contro le forze ucraine, si sarebbero ritirati dal fronte dopo aver subito gravi perdite. Leggi anche: Lo Voi, spuntano le carte dei voli di Stato negati al giudice. Le accuse del procuratoreA riferirlo sono stati funzionari ucraini e statunitensi al New York. Le fonti hanno precisato che da circa 2 settimane leinviate dalla Corea del Nord non sono state viste in prima linea nei combattimenti. Le stime delle scorse settimane parlavano di circa 11.000 soldati nordcoreani arrivati in Russia a novembre, ma nel giro di soli tre mesi le forze sono state ridotte almeno della metà.