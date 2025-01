Dilei.it - Le frasi più emozionanti dalle canzoni di Francesca Michielin

Leggi su Dilei.it

è un’artista talentuosa in grado di toccare, con i suoi brani, le corde dell’anima. Ledi questa cantante raccontano tutte le sfumature della vita, affrontando temi importanti come l’amore e la paura di amare.DiLei ha raccolto letrattedi, da quelle piùa quelle che fanno riflettere. Citazioni e aforismi da appuntare, condividere e leggere.Le miglioridiClasse 1995,è una polistrumentista e cantautrice italiana. Nata a Bassano del Grappa e appassionata di musica sin da piccola, nel 2011 è arrivata al successo grazie alla partecipazione a X Factor.Nel corso della sua lunga carriera,ha pubblicato singoli e hit come Chiamami per nome (realizzata con Fedez), Vulcano e Veleno.