Zon.it - Latte e sicurezza online: la campagna di Polizia di Stato, Geronimo Stilton e Fattoria Latte Sano contro il cyberbullismo

Leggi su Zon.it

A partire dal 1° febbraio,, in collaborazione con ladie il celebre personaggio per ragazzi, lancia la“Insiemeil”. L’iniziativa prevede la distribuzione di speciali confezioni dicon messaggi educativi per sensibilizzare bambini e famiglie sulla. “Al centro di ogni iniziativa promossa da” – ha sottolinea il vice direttore generale dell’azienda Simone Aiuti – “c’è da sempre una politica fondata su due pilastri: la promozione dell’efficacia di uno stile di vitae il sostegno dell’azienda alle nuove generazioni e, più in generale, alle famiglie. Per questo abbiamo accettato con piacere di fornire il nostro contributo per la realizzazione di questa“.Messaggi educativi sui cartoni diI cartoni di, disponibili fino ad aprile nei punti vendita del Lazio, conterranno tre pillole di sensibilizzazione, ideate con il contributo di:“Prima di postare PENSA.