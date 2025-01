Ilgiorno.it - Latitante diretto in Senegal. Catturato uomo della ’ndrangheta

Mancava all’appello dallo scorso 5 dicembre, da quando cioè erano finite in manette più di 25 persone - tra cui una religiosa, suor Anna Donelli - accusate a vario titolo di aver messo in piedi a Brescia una cella ‘ndranghetista germinata dalla cosca Alvaro Sant’Eufemia d’Aspromonte, autonoma dalla casa madre ma ad essa ispirata nelle condotte. Nelle scorse ore anche Francesco Scarcella, 61enne originario di Taurianova (Reggio Calabria) da tempo residente in Spagna, è stato trovato e arrestato: stava per imbarcarsi su un voloin. Eraa Barcellona, dove è stato ammanettato dalla Mobile grazie anche a un esperto italiano per la sicurezza residente a Madrid, nell’ambito dell’operazione “Tuono“, coordinata dall’Antimafia e svolta da carabinieri, polizia e finanza con il supporto dei rispettivi servizi centrali.