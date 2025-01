Ilnapolista.it - L’Al Nassr offre 100 milioni per Leao, il Milan chiede l’intera clausola (175 milioni) (L’Equipe)

Secondo quanto scrive, ilha ricevuto un’offerta daldi 100per. I rossoneri però hanno declinato l’offerta chiarendo che per trattare servono 175, ovverorescissoria del portoghese.in Arabia per 100, al momento ildice noScrive:“L’Arabia Saudita non ha ancora terminato i suoi grandi investimenti e spera ancora di completare uno o due progetti importanti prima della fine del mercato. Questo è il caso del. Venerdì mattina la dirigenza ha inviato al Brighton una nuova proposta per Kaoru Mitoma, superiore alla prima di 60di euro. Al-ha cercato soprattutto, attraverso il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita (Pif), di coinvolgere Rafael(25 anni). I vertici del fondo Pif hanno chiamato direttamente alla dirigenza delper verificare la fattibilità di una cessione da circa 100di euro.