La svolta eco nel trasporto pubblico. In funzione i primi bus elettrici nel tratto Palatucci-centro-stazione

Lucca compie un importante passo avanti nella mobilità urbana e nella qualità della vita delstorico: isei autobusKarsan da 6 metri sono ufficialmente operativi e in servizio sulla Linea 3+. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, ilcittadino diventa in questo modo più efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente, con un investimento che rientra nel più ampio piano di trasformazione della mobilità urbana. I mezzi, presentati alla cittadinanza a dicembre 2024 e finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation Eu e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – con un investimento complessivo intorno ai 15 milioni di euro – collegano il parcheggiocon laFS, attraversando il cuore delstorico (porta San Pietro – piazza Napoleone – San Frediano – Santa Maria) con una frequenza di circa 12 minuti.