Sport.quotidiano.net - La SF-25 per riaprire la storia. Ferrari: una nuova missione vittoria. Show a Londra, poi in pista a Fiorano

Leggi su Sport.quotidiano.net

La cosa importante, anzi, fondamentale!, sarà cambiare il risultato finale. Questo inlo sanno perfettamente e dunque non subisce modifiche la sigla destinata a caratterizzare la monoposto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Dalla SF-24 si passa alla SF-25 e buona lì: mai come stavolta conteranno gli ordini d’arrivo dei Gran Premi. Il resto, con tutto il rispetto per le operazioni di marketing e le suggestioni figlie del merchandising, insomma, è fuffa. La livrea. Il nome della macchina è stato ufficializzato ieri. Bisognerà invece aspettare il 18 febbraio per scoprire il.vestito della. Per quella data, Liberty Media, il colosso americano che governa la F1 e che è guidato dall’Italianissimo Stefano Domenicali, ha allestito unospettacolare in quel di