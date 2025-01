Ilgiorno.it - La rete del teleriscaldamento a Legnano fa passi avanti: il cantiere riparte lunedì 3 febbraio, ecco come cambia la viabilità

(Milano), 31 gennaio 2025 – La soluzione migliore per evitare imbottigliamenti snervanti nelle ore di punta? Una sola: non percorrere via Novara.riprenderanno i lavori per l’estensione delladelnell’Oltrestazione e, ricordando il primo blocco di opere messe in pista mesi fa, il timore di trovarsi di fronte a problemi diè molto concreto. La prima fase di questo intervento, che interesserà l’ultimo tratto di via della Pace a ridosso della rotatoria con via Novara, comporterà l’istituzione, sulla stessa via della Pace, del senso unico di marcia da via Ciro Menotti a via Novara dalle 9 alle 16:30 e, nel caso le lavorazioni lo richiedano, la chiusura completa al traffico di via della Pace sempre nella fascia oraria 9 – 16:30. CosaIn via Novara, nel tratto fra via Garavaglia e via Imperatriz, sarà invece ristretta la carreggiata per lavori sul lato della corsia in direzione centro.