La protezione temporanea degli ucraini in Italia è bloccata da uno stallo burocratico

Mancano poche settimane al terzo e tragico anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il 24 febbraio del 2025. Tra i profughi che hanno trovato rifugio insi stanno diffondendo incertezza e timore, perché larinnovata alla fine del 2024 èda uno. Il decreto legge 202 del 27 dicembre 2024 ha disposto che i permessi di soggiorno in scadenza il 31 dicembre 2024 rilasciati ai beneficiari dipossono essere rinnovati fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (Ue) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, ma solo su previa richiesta e le indicazioni attuative ancora non ci sono. Perciò c’è chi non ha potuto firmare contratti di lavoro, chi non riesce ad accedere alle cure sanitarie e chi, per diverse emergenze, non è potuto tornare in Ucraina e nemmeno spostarsi in altri Paesi europei.