Liberoquotidiano.it - "La malattia un segnale, come mi ha cambiato": la confessione di Antonella Clerici

Tra pochissimi giornitornerà sul palco del teatro Ariston, a cinque anni dalla sua ultima apparizioneco-conduttrice al fianco di Amadeus nel 2020. Si parla ovviamente del Festival di Sanremo. E per lal'emozione è tantissima, lo spiega lei stessa. Anche perché questa volta, la chiamata è arrivata inaspettata da Carlo Conti, un invito a cui non ha saputo resistere. "Carlo ha voluto giocare sull'effetto sorpresa, ho accettato con gioia e entusiasmo senza nemmeno chiedergli cosa dovrà fare, a scatola chiusa", ha rivelatoin un'intervista al settimanale Gente. Il legame con il Festival e l'entusiasmo per questa nuova avventura sono chiari: "Per quel palco così magico sono sempre pronta e affrontarlo con lui e per lui mi dà gioia". Tuttavia, la conduttrice non ha nascosto una nota di malinconia, ricordando un amico e collega che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico: "Se ci fosse stato ancora Fabrizio Frizzi ci sarebbe stato anche lui, mi commuovo se ci penso, sarebbe stato bello".