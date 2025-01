La malattia rara della piccola Elodie la raccolta fondi e ora le cure fuori dall’Europa | In Italia mancano

Leggi su Open.online

Tre mesi in rianimazione, un anno in un istituto pediatrico di Genova e sei mesi in una casa di cura e riabilitazione.ha sei anni e dal settembre 2022 è affetta dalla sindrome emolitica-uremica, unamoltoche provoca la formazione di trombi in tutto il corpo, danneggiando gli organi vitali. Ora è all’estero, racconta Agi, in un Paese extraeuropeo dove con i genitori sta tentando di trovare una cura riabilitativa. E coltiva la speranza, anche grazie al comitato Genova Inclusiva e alle raccolteorganizzate, di entrare negli Stati Uniti. Con lei sempre papà e mamma, che hanno dovuto stravolgere le loro vite per stare dietro allaed energica. E con loro tutta la comunità – comprese le curve di Sampdoria e Genoa – che li sostiene nelle, il cui costo è stimato intorno ai 500mila euro.