"La malattia avanza, è devastante". Eleonora Giorgi, la drammatica rivelazione

«Spesso ci perdiamo in gelosie, ansie e frustrazioni che non hanno senso. La miaprogredisce, aspetto un miracolo. Ho fiducia in un ordine superiore delle cose, e questo mi dà conforto. Per me, l’amore, la bellezza e l’arte rappresentano Dio, sono la prova di qualcosa di più grande. Le mie passeggiate mi mancano tanto». Questa è stata la testimonianza di, intervenuta inaspettatamente nel programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì, dalle mezzanotte alle tre.Leggi anche: Tragedia del Natisone, la procura di Udine chiude le indagini: quattro indagatiL’attrice, grande fan del programma, ha condiviso: «Mi regalate tanta compagnia, soprattutto in questo momento della mia vita. Ero già notturna, ma ora la situazione è diventata inimmaginabile; ho cenato solo un’ora fa».