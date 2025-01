Ilgiorno.it - La lirica gratis al teatro Pime. C’è “Gianni Schicchi“ di Puccini

Leggi su Ilgiorno.it

La, forma d’arte Patrimonio dell’Umanità, sarà protagonista aloggi con “mente Lions”. È “”, l’opera comica in un atto di Giacomoche sarà messa in scena. Un esperimento per divulgare l’amore per la, realizzata dall’associazione Lions International di Milano e dalla Fondazione Natale Ferrario, con la sponsorizzazione del Presidente dell’associazione “Amici della” di Monte Carlo, Enrica Ferrario. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Milano e il patrocinio del Municipio 7, fa parte del progetto “mente Lions” che mira a dare visibilità ed accessibilità al melodramma, regalando al pubblico l’ascolto gratuito di un’operaogni anno. La prima dell’anno si apre, appunto, con l’opera buffa di Giacomo, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.