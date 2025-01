Ilgiorno.it - La lingua madre diventa un festival per sette giornate

Sei pomeriggi dedicati alla. Torna a Brescia ildellache, quest’anno, si svilupperà per diversi fine settimana, nelledell’1,2, 8, 16, 22 e 23 febbraio. L’iniziativa è collegata alla ricorrenza del 21 febbraio, data ufficiale della celebrazione che promuove la, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo, scelta dall’Unesco per ricordare il giorno in cui alcuni studenti furono colpiti e uccisi dalla polizia a Dacca, la capitale dell’attuale Bangladesh, mentre manifestavano per il riconoscimento della loro, il bengalese, come una delle due lingue nazionali dell’allora Pakistan. Ilè coordinato, da due anni a questa parte, dall’Associazionepresieduta da Zaman Kawsar, che, con questa iniziativa, porta a compimento le sue attività annuali dedicate all’interculturalità e alla tutela delle diversità linguistiche e culturali.