La Lazio perde in casa del Braga, ma si qualifica da prima

Roma, 31 gennaio 2025 – Lanon riesce a chiudere da imbattuta la fase campionato di Europa League, trovando la sconfitta contro il. All'Estadio Municipal dedecide la rete di Riccardo Horta al 5', l'unica del match. Per i biancocelesti si tratta di una sconfitta indolore, dato che ugualmente al primo posto, mentre ilabbandona l'Europa League. Le formazioni titolari Ilsi schiera con un 4-3-3 con Hornicek in porta, Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté e Chissumba in difesa, Roger Fernandes, Gorby e Moutinho a centrocampo e Riccardo Horta, El Ouazzani e Gharbi in attacco. Baroni risponde con il classico 4-2-3-1 con diverse sorprese nella formazione iniziale. Mandas difende i parti della porta biancoceleste, Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini compongono la retroguardia, la linea mediana è formata da Dele-Bashiru e Gila, mentre Tchaouna, Pedro e Noslin formano il tridente alle spalle di Castellanos.