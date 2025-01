Ilrestodelcarlino.it - La giunta replica al centrodestra: "I corsi di arabo e bengalese mantengono viva la lingua nativa"

"Sorprende come le tre scuole diaraba e quellaabbiano scaturito reazioni disparate e ingiustificate da parte di un certo mondo politico che proprio non accetta i concetti di integrazione e interscambio linguistico e culturale". Così l’assessora ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo risponde alla critiche avanzate da Lega e Fratelli d’Italia all’istituzione di questi(organizzati da associazioni di immmigrati) a cui partecipano 400 bambini. "Questa amministrazione comunale – prosegue l’assessora - sviluppa politiche in cui lo scambio tra culture e tradizioni è posto al centro degli incontri tra le comunità. Per questa ragione, accogliendo una precisa richiesta, abbiamo facilitato l’incontro tra alcune dirigenze scolastiche e i rappresentanti delle comunità residenti a Cesena per consentire loro di insegnare la madreai più giovani una volta alla settimana.