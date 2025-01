Ilrestodelcarlino.it - La decisione arrivata in serata. Il professore è stato sospeso. Lo stop con effetto immediato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La notizia deflagra poco prima delle 22. Ed è presa dall’Ufficio scolastico regionale. Il docente indagato per adescamento di una minore, sua studentessa di una scuola media ferrarese, è. In via cautelativa, secondo quanto trapela, in attesa della conclusione dell’intero iter giudiziario. Con: dunque già da oggi non si presenterà a scuola. Non si tratta di una sanzione, bensì – secondo le informazioni raccolte dal Carlino – di unaa tutela anzitutto della minorenne e della sua famiglia, del contesto scolastico e del, nei confronti del quale ad oggi c’è un’indagine preliminare conclusa. L’atto, il 415bis, datato 13 gennaio e solitamente preludio di una richiesta di rinvio a giudizio, gli ènotificato un paio di settimane fa. Unache arriva a quattro giorno dall’esplosione mediatica del caso, soprattutto dopo gli accorati appelli della madre della ragazzina.