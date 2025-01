Panorama.it - La Corte d’Appello di Roma blocca i trattenimenti in Albania: liberati 43 richiedenti asilo

Leggi su Panorama.it

Ladiha deciso di non convalidare idi 43 migranti nel centro di Gjader, in, sancendone la liberazione e il rientro in Italia. La decisione arriva dopo un’udienza in videoconferenza con ie i loro legali, e segna il terzo stop giudiziario al controverso accordo tra Italia eper la gestione dei migranti.Nel provvedimento, i magistrati hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alladi Giustizia Europea, chiamata a esprimersi sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario. LaCostituzionale italiana aveva già stabilito che, in assenza di una convalida entro le 48 ore, i trattenuti devono essere rilasciati.Al centro del dibattito c’è la definizione di “Paese sicuro”. Ladi Giustizia Europea, in una sentenza del 4 ottobre 2024, aveva stabilito che uno Stato può essere considerato sicuro solo se lo è per ogni categoria di persone.