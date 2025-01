Ilrestodelcarlino.it - La coop Boorea acquisisce il 10% di Prefina Srl

La societàerativa, formata da oltre 200erative dei territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che opera anche come finanziaria per le imprese associate a LegaEmilia Ovest, ha acquisito il 10% del capitale sociale diSrl, società di consulenza del sistema Cna Reggio Emilia specializzata in finanza agevolata e sostenibilità ambientale. La partnership, sottolinea il presidente die LegaEmilia ovest, Edwin Ferrari, "è funzionale perché risponde concretamente alle necessità delle imprese del nostro territorio". Per, inoltre, "significa anche tornare a investire nello sviluppo, dopo anni nei quali la società è stata impegnata in importanti operazioni di ristoro dei prestatori sociali". Ireneo Del Rio, presidente di, aggiunge: "È il giusto traguardo di una collaborazione avviata da tempo che, oltre a consolidare il rapporto, permetterà adi crescere e di sfidarsi offrendo competenze di alto livello a un nuovo target d’impresa, mentre il sistemaerativo potrà contare su consulenti che hanno maturato un’importante esperienza nel campo della finanza agevolata, della partecipazione a bandi e nella progettazione e finanziamento di interventi per la transizione energetica e la sostenibilità".