La Civitanovese ottimista sul futuro | Ecco i risultati che ci mancavano

Proprio contro l’Avezzano, che domenica sarà ospite al Polisportivo, lariuscì ad ottenere la prima vittoria nel girone d’andata. Era il 6 ottobre, i rivieraschi allora allenati da Sante Alfonsi si imposero al De Marsi 1-3. A chiudere i conti fu una rete di Brunet. Domenica scorsa, invece, è giunto il primo successo dei rossoblù, dell’attuale tecnico Senigagliesi, nel girone di ritorno. Tre punti sul campo del Notaresco che portano la firma dello stesso Brunet. L’argentino è l’autore del primo dei due gol ospiti. "L’azione – spiega l’attaccante – è nata da un fallo laterale, ho ricevuto la palla e poi l’ho scaricata. Così, ho corso per tagliare il campo e Franco mi ha lanciato in profondità, poi ho calciato". Sono solo due le reti di Brunet nel torneo, ma entrambe hanno permesso di ottenere l’intera posta in palio.