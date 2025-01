Quotidiano.net - La chiamata alla politica: "Serve una visione. O l’Italia muore"

Leggi su Quotidiano.net

Confermato per un nuovo mandato quadriennale al timone di Confartigianato Imprese Lombardia, imprenditore “pancia a terra“ nel quotidiano, Eugenio Massetti conosce vita, morte e miracoli dell’ossatura economica d’Italia, le piccole e medie imprese. E per questo avvisa: "launa– incalza –. La vicenda Fiat dovrebbe aver insegnato qualcosa: inutile scrivere le regole a supporto di 3-4 grandi industrie che ci sono rimaste. Bisogna prendere atto della realtà:è fatta da Pmi. E allora, lale supporti. Ma davvero". Presidente, anche nel 2025 si prevede una crescita al lumicino. Quale soluzione per svoltare? "Da imprenditore, vivo come i miei colleghi l’inizio d’anno con un filo di tensione, di attesa e vigilanza per vedere se funzionano i progetti e gli investimenti della seconda parte del 2024.