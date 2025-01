Movieplayer.it - La casa nella prateria, Melissa Gilbert risponde alla minaccia di Megyn Kelly: "La serie è sempre stata woke"

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Laura Ingallsdi culto anni '70 ha risposto per le rimegiornalista conservatrice, che teme una wokizzazione dei temi trattati nello show drammatico. Si accendono gli animi intornonotizia del reboot del cult Laannunciato da Netflix. Di frontepreoccupazione della giornalista conservatrice, che teme la "wokizzazione" dello show interviene la protagonista, interprete della piccola Laura Ingalls, ribattendo che la"è". Ma andiamo con ordine. Dopo l'annuncio di Netflix, la conduttrice di TheShow ha rtaggato Netflix in un post scrivendo: "Se wokizzate La, la mia unica missione sarà quella di rovinare il vostro progetto.", che ha recitato nel dramma familiare per tutta .