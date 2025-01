La bufala del divorzio tra Barack e Michele Obama per una «storia della pedofilia»

Leggi su Open.online

Il sito The People’s Voice è noto per essere uno dei maggiori diffusori di bufale negli Stati Uniti. Numerosi suoi articoli riguardano presunti complotti e fotomontaggi creati ad arte per sostenere attività diffamatorie. In questo caso, viene ampiamente condiviso un articolo su un presunto desiderio di Michelledi divorziare dall’ex presidente americano, a causa di inesistenti accuse diche lo riguarderebbero. Lo stesso sito, in passato, aveva diffuso fotomontaggi per sostenere che Michellefosse un uomo.Per chi ha frettaNon c’è alcuna prova a sostegno di fantomatici legami trae la.La narrazione viene diffusa da uno dei siti più noti per la diffusione di notizie false e complotti.Analisi«PENA DI MORTE PER I PEDOFILI» scrive Roberto Nuzzo (maresciallo dell’aeronautica in riserva) nel suo post, condividendo i link del sitoro The People’s Voice:Michellesta prendendo le distanze dae si prepara ad annunciare il loro, perché sa che i suoi segreti più oscuri stanno per essere svelati al mondo.