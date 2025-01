Kevin Costner tornerà a Yellowstone in una nuova serie tv in tre parti

Leggi su Cinefilos.it

in unatv in treè uno dei nomi più riconoscibili del cinema americano fin dagli anni Ottanta. Tra i suoi primi progetti di successo figurano Silverado (1985), Gli intoccabili (1987), Bull Durham (1988) e Field of Dreams (1989). Il suo successo è continuato e si è evoluto all’inizio degli anni Novanta, quando si è cimentato in film come Balla coi lupi (1990), Robin Hood: principe dei ladri (1991), JFK (1991) e La guardia del corpo (1992). Il resto del decennio, tuttavia, è stato più che altro un periodo misto.Dopo Wyatt Earp (1994), Waterworld (1995) e Il postino (1997), gli anni 2000 hanno visto lo status di star del cinema dicambiare leggermente. Nel 2003 ha recitato e diretto Open Range, che rimane uno dei western più amati di, ma i 20 anni successivi lo hanno visto protagonista di unadi titoli generalmente minori, con alcune eccezioni degne di nota.