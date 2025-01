Cinemaserietv.it - Karla Sofia Gascòn si scusa per i tweet passati su Islam e George Floyd: “So cos’è la sofferenza”

, candidata all’Oscar per Emilia Pèrez, si è pubblicamenteta per alcuni vecchi, riemersi nella giornata di giovedì 30 gennaio e successivamente cancellati, in cui esprimeva posizioni controverse nei confronti della religione musulmana, e sul caso dell’afroamericano, ucciso dalla polizia nel 2020 e simbolo del movimento Black Lives Matter.In una nota riportata da THR,ha dichiarato“Sono qui per prendere atto della discussione riguardo ai miei postsui social media che hanno causato dolore. Come persona appartenente a una comunità emarginata, conosco bene questae mi dispiace profondamente per aver causato dolore. Per tutta la vita ho lottato per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull’oscurità”.Neiincriminati, l’interprete lamentava la persistenza della cultura araba nel suo paese, suggerendo la messa fuori legge del culto“te, è solo una mia impressione o ci sono sempre più musulmani in Spagna? Ogni volta che vado a prendere mia figlia a scuola, vedo sempre più donne con il capo coperto e le gonne fino ai talloni.