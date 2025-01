Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale la cessione di Aprile al Como. Il comunicato con tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, èil passaggio dial: il portiere passa al club lariano.neldel clubCome anticipato danews24, Robertafa rientro alladal prestito alla Sampdoria per essere girata con la stessa formula alnel.IL– Si chiuderà in Lombardia la stagione 2024/2025 di Roberta.Il portiere classe 2000, di proprietà della, vestirà la maglia deldove si trasferirà in prestito fino al prossimo 30 giugno.Bianconera dall’estate del 2021, Roberta ha difeso la nostra porta otto volte in Serie A e tre in Coppa Italia. La sua stagione d’esordio si è conclusa con la conquista di tutte e tre le competizioni nazionali da parte della