Juventus-Empoli Kolo Muani preferito a Vlahovic? Probabili formazioni e orario tv

Torino, 31 gennaio 2025 - Nel lunch match domenicale della 23° giornata di Serie A, lacerca i tre punti contro unche in anni recenti ha spesso rappresentato un grattacapo per i bianconeri: un solo successo nelle ultime quattro sfide, compresi i due pareggi più recenti. Gli uomini di Thiago Motta sono ancora imbattuti in casa, ma hanno collezionato ben sette pareggi interni. I toscani, dal canto loro, sono l’unica formazione a non aver vinto nelle ultime sette giornate ma fuori casa non hanno mai subito due ko di fila in questa stagione. Sarà una sfida tra due filosofie opposte di gioco: la Vecchia Signora è la squadra che effettua più passaggi in Serie A (551 a partita), mentre gli azzurri sono ultimi in questa classifica (330). I precedenti Laha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’in Serie A (12V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l’Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all’attivo una percentuale di successi interni più alta.