Jenny morta nell’incidente di Abbadia il padre della 13enne incrocia il conducente in tribunale | Non ti vergogni?

Lecco, 31 gennaio 2025 - “Vergognati, vergognati!”. Poi lo sputo in faccia. Tensione questa mattina ina Lecco. Il papà di, la ragazzina di 13 annidopo un'agonia di una settimana di coma irreversibile in seguito ad uno schianto in macchina a tutta velocità contro un parapetto in cemento, ha sputato addosso a Massimo, il 22enne che guidava l'auto. “Mi spiace”, ha risposto lui con un filo di voce e lo sguardo basso. “Non ti vergoni? Avete fatto pure i video e li avete pubblicati”, l'accusa di Artur Alcani, ildi, che ha sputato in faccia a Massimo. Il riferimento è ai video girati a bordo un paio di minuti prima dell'incidente e postati subito dopo sui social, prima di essere rimossi. Il papà di, un cittadino albanese di 38 anni, e Massimo si sonoti indopo l'udienza per la richiesta dei domiciliari avanzata dal procuratore capo Domenico Ezio Basso nei confronti di Massimo.