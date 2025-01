Ilrestodelcarlino.it - Italservice in pausa dopo il giro di boa. Il patron: "Puntiamo alla salvezza"

L’è inildi boa. Nell’ultima partita di andata i biancorossi hanno perso in casa con il Sandro Abate Avellino. Attualmente Pesaro è in zona playout. A parlare è il patròn Lorenzo Pizza: ". Spensieratezza e leggerezza potrebbero spostare gli obiettivi col passare delle settimane, vedremo. Il sogno è quello di agganciare il treno playoff. Ma ora bisogna concentrarsi step by step. Partitapartita. La priorità è mantenere la categoria". L’ultimo acquisto, Ramon, la dice lunga sugli obiettivi del club che merita senza dubbio altre posizioni. "Ci guardiamo alle spalle certo" e aggiunge: "I ragazzi stanno soffrendo da inizio campionato, giocando a ranghi ridotti perché la rosa era un po’ corta. Stanno giocando e lavorando tantissimo, siamo orgogliosi di loro".