Io ti so dire come va a finire Scandalo in casa Shaila rivela tutto a Lorenzo Grande Fratello infuriato censura Video

Una serata decisamente turbolenta perSpolverato, che si è ritrovato al centro di un’accesa discussione con Tommaso Franchi e Iago Garcia. La tensione accumulata ha lasciato il modello milanese visibilmente provato, tanto che la sua fidanzata,Gatta, ha cercato di calmarlo e fargli ritrovare la serenità dopo il confronto.“Questi due sono usciti e adesso sono ritornati! Poi ovvio che sbotto, se tu sommi lo stress, la stanchezza, tutte le cose che ho. Io sono un essere umano! E poi tutta questa energia che hanno è perché si sono ricaricati fuori. Iago è stato due mesi fuori, anche Helena è stata fuori. Sono tornati a gamba tesa. Poi in puntata non si vede un cavolo, non c’è nulla di quello che fanno. lei che mi ha fatto il faccia a faccia ed è venuta a pochi centimetri del mio viso, non l’hanno fatto vedere! A me invece recriminanoe tu pensa che manipolazione c’è“, ha sbottato, sfogandosi con