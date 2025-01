Io sono ancora qui | la storia vera dietro al film di Walter Salles

Leggi su Cinefilos.it

Ioqui: laaldiPresentato in Concorso a Venezia 81, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, Ioqui (qui la nostra recensione, titolo internazionale I’m still here) è arrivato nelle sale italiane, distribuito da BIM Distribution.Candidato a tre premi Oscar 2025, MigliorInternazionale, Migliore Attrice (Fernanda Torres) e a sorpresa Miglior, Ioqui racconta ladella lotta di una donna contro il fascismo, unambientato negli anni ’70 che però sembra raccontare un contesto sociale e politico che sembra attuale in molte parti del mondo.Quella donna è Eunice Paiva (Fernanda Torres) e nel gennaio 1971 la sua vita fu stravolta quando la polizia militare fece irruzione nella casa della sua famiglia a Rio de Janeiro e arrestò suo marito Rubens Paiva, un ingegnere e ex politico che si era opposto all’istituzione di una dittatura militare in Brasile nel 1964.