Dayitalianews.com - Investito da un’automobilista ubriaca alle 8 di mattina, è morto dopo due mesi Marco Ialleni, meccanico pontino di 62 anni

Non ce l’ha fatta il 62enne travolto da un’auto a novembreoltre duedi ricovero, non ce l’ha fattaFausto Giuseppe Ini, il62enne che lo scorso 15 novembre era statomentre attraversava via Cavour a Latina. L’uomo è deceduto nellata di oggi presso l’ospedale Santa Maria Goretti, dove era stato ricoverato d’urgenza a seguito del violento impatto.L’incidente:da un’auto guidata da una donnaQuella, come d’abitudine, la vittima stava raggiungendo a piedi la sua officina, accompagnato dal suo cane, rimasto illeso e rientrato autonomamente nel piazzale dell’attività. Il violento impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via D’Azeglio, quando l’uomo è stato centrato in pieno da una Nissan Micra guidata da una donna di 50, di nazionalità ucraina.