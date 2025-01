Formiche.net - Investimenti, tecnologia e sistema Europa. La visione di Ercolani per un’Italia leader nella Difesa

Nel panorama geopolitico globale, l’industria dellaeuropea sta vivendo un periodo di profondo cambiamento. L’Italia, in questo contesto, ha l’opportunità di svolgere un ruolo da protagonista, non solo a livello politico, ma anche industriale. A spiegarlo al Centro Studi Americani a una platea di studenti nell’ambito degli incontri promossi dalla Spes Academy, è stato Alessandro, amministratore delegato di Rheinmetall Italia. “Il nostro Paese sta assumendo il ruolo diall’interno dell’. Ha delle industrie di altissimo livello tecnologico, ma deve affrontare la sfida di crescere ulteriormente in un settore complesso come quello della”.Un tema centrale per il raggiungimento di questo obiettivo è l’adattamento dell’industria alle nuove dinamiche globali, innalzando anche l’impegno di spesa: “Quando si parla di aumentare il budget della, passando dal 1,5 al 2%, parliamo di immettere nelItalia 10 miliardi”, ha ricordato l’amministratore delegato, sottolineando come questa cifra sia tanto significativa quanto complessa da assorbire.