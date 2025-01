Intesa Sanpaolo in Serbia crediti per oltre 55 miliardi di euro

Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo, in Serbia crediti per oltre 5,5 miliardi di euro

Leggi su Unlimitednews.it

BELGRADO () (ITALPRESS) – “è un partner naturale per il settore pubblico, le imprese e le famiglie income già in Italia: nel Paese, così come altrove nell’area CEE, siamo leader sul mercato bancario e portiamo la garanzia di solidità e la capacità di investimento nel lungo termine, di un gruppo riconosciuto dai mercati come leaderpeo, con circa 74di capitalizzazione”. Lo ha detto Paola Papanicolaou, Chief of International Banks Division di, che è intervenuta a Belgrado all’Italia-Business Forum.“La International Banks Division diè il ponte naturale tra l’Italia e i Paesi dell’area Central and Easternpe – ha proseguito Papanicolaou -, nei quali stiamo investendo in maniera significativa, per consolidare la posizione di Istituzione Finanziaria di riferimento”.