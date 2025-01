Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Sace supportano Estithmar Holding per facilitare l’export Italiano in Qatar

A seguito della cerimonia di firma della push letter in occasione della visita di Stato dell’emiro del, S.A. Sheikh Tamin Bin Hamad Al Thani, in Italia,, il Gruppo assicurativo-finanziariodirettamente controllato dal ministero dell’Economia e delle finanze, insieme a, uno dei principali gruppi bancari in Europa, e, hanno annunciato la finalizzazione di una push strategy da 150 milioni di euro volta a sostenere la crescita economica del, consentendo partnership in settori strategici.favorirà opportunità di business matching con aziende italianeNell’ambito del programma,ha emesso una garanzia Finanziaria per il finanziamento erogato daattraverso la divisione IMI Corporate & investment banking a favore di, una nota società quotata in borsa inimpegnata in settori strategici come sanità, servizi, immobiliare, turismo e contratti specializzati.