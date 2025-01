Inter-news.it - Inter, lunedì si chiude la cessione di un giovane: andrà al San Gallo

L’lavora alladi un altro ragazzo ex Primavera, dopo aver ceduto ufficialmente oggi Kamate.al San.ADDIO – L’lavora alle cessioni dei giovani ex Primavera. Oggi è arriva l’ufficialità di Kamate, che è ritornato dal Portoe precisamente dall’AVS per scendere in Serie B italiana dove affronterà alcuni ex compagni come Francesco Pio Esposito, oggi allo Spezia, ed Ebenezer Akinsamiro, che oggi è alla Sampdoria. Ilin questione è Enoch Owusu. L’attaccante, che in estate era stato ceduto in Serie C al Novara,al San. Trae Sanvige una sorta di asse, visto che lo scorso anno ha giocato nella squadra svizzera anche Mattia Zanotti.Owusu verso il San: l’mantiene una grossa percentualeNUOVA AVVENTURA – Come riferisce Gianluca Di Marzio,e svizzeriranno per Owusu che si trasferirà in Svizzera con la formula del prestito con diritto di riscatto.