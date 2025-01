Ilgiorno.it - Influenza, la Lombardia è da bollino rosso: febbre (lunga), raffreddore e tosse decimano classi e luoghi di lavoro. Boom di casi tra i bambini

Milano, 31 gennaio 2025 – Laè tra le regioni più colpite per nuovidi sindromi simil-li. A certificare il dato è l'ultimo rapporto RespiVirNet pubblicato dall'Istiuto Superiore di Sanità (Iss). Stando al report della quarta settimana del 2025 (dal 20 al 26 gennaio) l'incidenza ha superato la soglia di "alta" intensità. Istimati rapportati all'intera popolazione italiana sono circa 1.021.000. L'incidenza media è di 17,3per mille assistiti (15,9 nella settimana precedente). Dati che confermano la percezione comune: in questi giorni molte(specialmente nei nidi e nelle materne) si sono svuotate a causa dei virus di stagione (ma non solo) e alnon mancano le defezioni a causa di, mal di gola,. Ma cosa sta succedendo? Come spesso accade a pagare lo scotto del virus respiratori sono in particolare i più piccoli.