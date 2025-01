Anteprima24.it - Influenza: Iss, nell’ultima settimana oltre 1 milione a letto

Tempo di lettura: 2 minutiSale ancora il numero di casi di sindromi simil-li nella quartadel 2025 (dal 20 al 26 gennaio) e l’incidenza supera la soglia di “alta” intensità. I casi stimati rapportati all’intera popolazione italiana sono circa 1.021.000, per un totale di circa 8.810.000 a partire dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza è di 17,3 casi per mille assistiti (15,9 nellaprecedente). Lo evidenzia l’ultimo rapporto RespiVirNet pubblicato dall’Istiuto Superiore di Sanità (Iss).L’incidenza – si aggiunge – è in forte aumento solo nelle fasce di età pediatrica, soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui è pari a 43,6 casi per mille assistiti (34,8 nellaprecedente). Stabile nei giovani adulti e negli anziani. Maggiormente colpite le Regioni/PPAA Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna.