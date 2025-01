Ilgiorno.it - Influenza 2025, Lombardia sotto attacco ma il picco non è stato ancora raggiunto

Milano, 31 gennaioe virus respiratori "picchiano" duro in, ma non siamoalsecondo il virologo Fabrizio Pregliasco che commenta i dati dell'ultimo rapporto Respivirnet. Situazione attuale e possibili sviluppi "La stagionele sta prendendo quella piega in linea con le previsioni di inizio stagione che nella fase centrale dell'inverno sembravano non evidenziarsi. Ora vediamo tantissimi casi. Ma io direi che non siamoarrivati al, perchéadesso sono ili ad essere i più colpiti. E sono loro i diffusori della malattia. Il segnale di riduzione", che fa capire che si sta superando ildella curva epidemiologica, "è proprio dato da una flessione" dell'incidenza "nella categoria dei più giovani. Quindi", siamo adesso nella "fase pesante di una stagione un po' più tardiva rispetto agli ultimi anni, ma comunque impegnativa dal punto di vista epidemiologico".