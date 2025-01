Lapresse.it - Incidenti stradali: scontro tra 3 auto, 19enne muore vicino Roma

Leggi su Lapresse.it

, 31 gen. (LaPresse) – Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte, intorno all’1,30, e tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto nel comune di Tivoli, in provincia di. Lo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte trevetture, è avvenuto in via Maremmana Inferiore. Indagini sulla dinamica sono in corso da parte dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto ile i tre feriti dalle lamiere dei veicoli.