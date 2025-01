Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro, gravissima donna di 53 anni investita da un muletto

Senna Comasco (Como), 31 gennaio 2025 - Unadi 53è in gravissime condiziono dopo essere stata, poco dopo le 14, da unnella Zetacarton di via Roma 50 a Senna Comasco. La, con traumi al torace, volto e gli arti inferiori e superiori, è stata portata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto i carabinieri che cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica. E’ il secondo gravesulavvenuto oggi, venerdì 31 gennaio, in Lombardia. In un’azienda agricola di Marcaria in provincia di Mantova ha perso la vita Sebastiano Torreggiani, 27, rimasto schiacciato da una rotoballa.