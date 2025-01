Agi.it - Il servizio civile incontra il Giubileo. A Roma con 600 volontari

AGI - "Sono un ministro felice, anche se siamo in una fase storica nella quale la cronaca a volte è troppo spesso disperata e disperante. Questa prospettiva, che voi rappresentante, alimenta quella speranza che è il filo conduttore di questo anno. Il tema dell'apertura della porta giubilare, ndr è simbolica, è l'apertura di noi stessi agli altri e verso noi stessi, è volerci bene". Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha aperto il suo intervento all'evento che ha celebrato, al Teatro Argentina, gli oltre 600delUniversale, coinvolti in attività di accoglienza e assistenza ai pellegrini durante ildella Speranza 2025. "Dovremmo tutti sentirci parte del. Quinon solo si trasforma ma tenta di migliorarsi, tenta di acquisire sempre più un profilo umano e farlo emergere.