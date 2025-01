Ilrestodelcarlino.it - "Il questore ci ha promesso più controlli"

"Sulla linea 132 ilci ha assicurato che è già attenzionata e che isaranno intensificati". A parlare è Luigi Montesano, segretario generale Filt Cgil Forlì-Cesena, che racconta l’interlocuzione con Claudio Mastromattei (nella foto). La linea che collega Forlì a Santa Sofia, transitando lungo tutta la vallata del Bidente, è stata oggetto di una discussione in consiglio comunale a Forlì martedì. "Ci è stato garantito che verranno aumentati ianche nei puntobus. Siamo soddisfatti, come abbiamo avuto modo di dire pubblicamente, dell’esito dell’incontro avvenuto con azienda e forze dell’ordine". Una tirata d’orecchie a Start Romagna il sindacalista la riserva, "perché le azioni di prevenzione messe in campo si sono rivelate insufficienti. Da parte nostra chiediamo una maggiore presenza di personale di Start Romagna riconoscibile sui mezzi.